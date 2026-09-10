حنكش للـLBCI: التراخي الأمني من جانب الدولة على مدى 40 عامًا أعطى حزب الله القوة للسيطرة على مفاصل الدولة

حنكش للـLBCI: التراخي الأمني من جانب الدولة على مدى 40 عامًا أعطى حزب الله القوة للسيطرة على مفاصل الدولة

النائب الياس حنكش للـLBCI: برأيي كان من الممكن أن يكون الدعم أكبر من قبل الدول للجيش وكان بإمكاننا إظهار أداء أفضل وأنا لا ألوم الجيش لأن فيه الخلاص ولكن يجب أن يبرز بشكل ملموس أنه يقوم بعمله