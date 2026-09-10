الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر حكومية يمنية لـ"رويترز": الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر

آخر الأخبار
2026-09-10 | 03:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر حكومية يمنية لـ&quot;رويترز&quot;: الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصادر حكومية يمنية لـ"رويترز": الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

حكومية

يمنية

لـ"رويترز":

الحوثيون

يسيطرون

مدينة

المخا

المطلة

البحر

الأحمر

LBCI التالي
حنكش للـLBCI: التراخي الأمني من جانب الدولة على مدى 40 عامًا أعطى حزب الله القوة للسيطرة على مفاصل الدولة
النائب الياس حنكش للـLBCI: برأيي كان من الممكن أن يكون الدعم أكبر من قبل الدول للجيش وكان بإمكاننا إظهار أداء أفضل وأنا لا ألوم الجيش لأن فيه الخلاص ولكن يجب أن يبرز بشكل ملموس أنه يقوم بعمله
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:48

وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل سترد على أي هجوم من إيران بتدمير منشآت الطاقة فيها

LBCI
أخبار دولية
05:44

اتصال قطري سعودي لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
05:42

الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل

LBCI
آخر الأخبار
05:42

صحيفة لوموند نقلا عن مصدر: الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يسحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا للفيفا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:48

وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل سترد على أي هجوم من إيران بتدمير منشآت الطاقة فيها

LBCI
آخر الأخبار
05:42

صحيفة لوموند نقلا عن مصدر: الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يسحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا للفيفا

LBCI
آخر الأخبار
04:35

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: كأن مجلس النواب غير معني بما يحصل على الأراضي اللبنانية لذلك طالبنا مرارًا بعقد جلسة لمناقشة الحكومة

LBCI
آخر الأخبار
04:26

حنكش للـLBCI: عقلية تدوير الزوايا أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم ولو اتخذنا قرارات صارمة لما كنا في هذه الحفرة ودعوتي للرئيسين عون وسلام هي للاستفادة من هذا الدعم الخارجي لأنه لن يتكرر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-02

كاتس يتوعد حزب الله بدفع "ثمن باهظ" بعد هجمات خلال عيد الفصح يهودي

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-20

مع استمرار هطول الأمطار... إليكم هذه النصائح لمواجهة "كآبة الشتاء"!

LBCI
أخبار دولية
05:44

اتصال قطري سعودي لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

LBCI
فنّ
2026-05-06

نجم "باب الحارة" في قبضة الأمن… اعتقال معن عبد الحق يفتح باب التساؤلات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:54

الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

لماذا اشتعل اليمن فجأة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

سوق الانتقالات الصيفية في كرة القدم يشهد ارقاماً قياسية رغم الأزمات الاقتصادية العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الذكاء الاصطناعي يرفع علامة الفرض… والامتحان يكشف الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

معبر العبودية .. فتح ام لم يفتح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

موازنة تحت ضغط الشارع… العسكريون المتقاعدون يرفعون الصوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

النبطية تحت التجربة... الجيش يعزز انتشاره لهذه الاسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

نتنياهو في مواجهة أخطر اتهام قبل الانتخابات: تحذير إماراتي تجاهله وتصعيد على جبهة لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:12

الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات

LBCI
أمن وقضاء
06:29

في نهر إبراهيم: توقيف 3 أشخاص على متن سيّارة... كيتامين وكوكايين وكبتاغون ضمن المضبوطات

LBCI
أخبار لبنان
06:16

بري يعدّل موعد جلسة الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
06:45

الرئيس عون: خاسر من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل

LBCI
أخبار لبنان
04:57

في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
02:56

السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة

LBCI
فنّ
10:48

مفاجأة غير متوقعة لنادين لبكي خلال تكريمها… لحظة مؤثّرة عاشتها في البندقية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:32

بعد معلومات تزعم إلغاء زيارته إلى النبطية... مكتب سلام يوضح: لم تكن مقرّرة هذا الأسبوع وهو يأمل بزيارتها في أقرب فرصة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More