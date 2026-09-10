حنكش للـLBCI: التراخي الأمني من جانب الدولة على مدى 40 عامًا أعطى حزب الله القوة للسيطرة على مفاصل الدولة

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حنكش للـLBCI: عقلية تدوير الزوايا أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم ولو اتخذنا قرارات صارمة لما كنا في هذه الحفرة ودعوتي للرئيسين عون وسلام هي للاستفادة من هذا الدعم الخارجي لأنه لن يتكرر