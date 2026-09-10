التلفزيون الرسمي الجزائري: الجزائر تقرّر قطع علاقاتها الدبلوماسيّة مع الإمارات

التالي

بدء انتشار عناصر تابعة لأمن الدولة في مدينة النبطية من أجل وضع حواجز و تسيير دوريات داخل المدينة وبعد قليل أيضا سيقوم عناصر من الأمن العام بتسيير دوريات داخل المدينة بالإضافة الى تواجد عناصر للجيش اللبناني