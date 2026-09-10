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o
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o
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بدء انتشار عناصر تابعة لأمن الدولة في مدينة النبطية من أجل وضع حواجز و تسيير دوريات داخل المدينة وبعد قليل أيضا سيقوم عناصر من الأمن العام بتسيير دوريات داخل المدينة بالإضافة الى تواجد عناصر للجيش اللبناني
آخر الأخبار
2026-09-10 | 07:09
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بدء انتشار عناصر تابعة لأمن الدولة في مدينة النبطية من أجل وضع حواجز و تسيير دوريات داخل المدينة وبعد قليل أيضا سيقوم عناصر من الأمن العام بتسيير دوريات داخل المدينة بالإضافة الى تواجد عناصر للجيش اللبناني
*
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