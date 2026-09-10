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بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصدنا نشاطا إنشائيا في جبل الفأس الإيراني

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2026-09-10 | 09:48
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بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصدنا نشاطا إنشائيا في جبل الفأس الإيراني
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بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصدنا نشاطا إنشائيا في جبل الفأس الإيراني

 
 
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