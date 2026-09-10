المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات: المرفأ يقف منذ 139 عاما شاهدا على تحولات المنطقة وعلى تبدّل طرق التجارة وعلى أزمات وحروب لم تستطع أن تنهي دوره

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المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات: منذ 139 عاما يقف هذا المرفأ شاهدا على تحولات المنطقة وعلى تبدّل طرق التجارة وعلى أزمات وحروب لم تستطع أن تنهي دوره