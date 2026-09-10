المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات: منذ 139 عاما يقف هذا المرفأ شاهدا على تحولات المنطقة وعلى تبدّل طرق التجارة وعلى أزمات وحروب لم تستطع أن تنهي دوره

رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: نريد لمرفأ بيروت إلى قلب حركة التجارة وما نبدأه اليوم ما كان ليصبح واقعًا لولا دعم وزير الأشغال

رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: نريد لمرفأ بيروت إلى قلب حركة التجارة وما نبدأه اليوم ما كان ليصبح واقعًا لولا دعم وزير الأشغال

المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات: المرفأ يقف منذ 139 عاما شاهدا على تحولات المنطقة وعلى تبدّل طرق التجارة وعلى أزمات وحروب لم تستطع أن تنهي دوره