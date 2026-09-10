رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: نريد مرفأ يفتخر به كل بيروتي وكل لبناني

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رئيس الحكومة خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: يسرّني أن ألتقي بكم اليوم في مرفأ بيروت بمناسبة توسعة محطة الحاويات التي تعبّر عن إرادة وطنية واضحة "إرادة النهوض بهذا المرفأ واستعادة دوره وتجديد الثقة ببيروت ولبنان"