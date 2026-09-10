رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: نريد لمرفأ بيروت إلى قلب حركة التجارة وما نبدأه اليوم ما كان ليصبح واقعًا لولا دعم وزير الأشغال

رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: نريد مرفأ يفتخر به كل بيروتي وكل لبناني

رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: نريد مرفأ يفتخر به كل بيروتي وكل لبناني

المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات: منذ 139 عاما يقف هذا المرفأ شاهدا على تحولات المنطقة وعلى تبدّل طرق التجارة وعلى أزمات وحروب لم تستطع أن تنهي دوره