رئيس الحكومة نواف سلام: نريد مرفأً حديثًا تُدار عملياته وفق أعلى المعايير المهنية والدولية ويقوم على حوكمة واضحة تحدّد المسؤوليات وتمنع تضارب الصلاحيات وتضبط الهدر

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رئيس الحكومة نواف سلام: نريد مرفأً رقميًا تُنجز فيه المعاملات بسرعة وكفاءة بما يخفّض الكلفة ويحدّ من الفساد والاستنسابية ويوفّر مناخًا من الثقة للمستوردين والمصدّرين على حدّ سواء