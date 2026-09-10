رئيس الحكومة نواف سلام: نريد مرفأً رقميًا تُنجز فيه المعاملات بسرعة وكفاءة بما يخفّض الكلفة ويحدّ من الفساد والاستنسابية ويوفّر مناخًا من الثقة للمستوردين والمصدّرين على حدّ سواء

التالي

رئيس الحكومة: لم يكن مرفأ بيروت في أي يوم مجرد أرصفة ومستودعات ورافعات فلقد كان جزءًا أساسيًا من تاريخ المدينة وهويتها وعنصرًا جوهريًا في تكوينها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي