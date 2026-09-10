الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أنا غير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الحكومة خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: نريد لهذا المشروع أن يوفّر فرص عمل جديدة وأن يفتح مجالًا واسعًا أمام الشباب اللبناني في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وإدارة سلاسل الإمداد
آخر الأخبار
2026-09-10 | 11:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الحكومة خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: نريد لهذا المشروع أن يوفّر فرص عمل جديدة وأن يفتح مجالًا واسعًا أمام الشباب اللبناني في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وإدارة سلاسل الإمداد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
مراسم
الأساس
لتوسعة
الحاويات
بيروت:
المشروع
يوفّر
جديدة
مجالًا
واسعًا
الشباب
اللبناني
مجالات
النقل
البحري
والخدمات
اللوجستية
والتكنولوجيا
وإدارة
سلاسل
الإمداد
التالي
رئيس الحكومة: رؤيتنا لمرفأ بيروت هي ذاتها رؤيتنا للبنان الذي نريد "لبنان الدولة الحديثة والفاعلة ولبنان دولة القانون والمؤسسات ولبنان الانفتاح والإنتاج معًا ولبنان الذي يستعيد ثقة أبنائه وثقة العالم"
رئيس الحكومة: عملية تطوير مرفأ بيروت لا تنفصل عن مشروع إعادة بناء الدولة فالمرفق العام لا ينجح إذا بقي أسير الغموض في الإدارة أو الاستثناءات في التطبيق أو التدخلات في التشغيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:27
قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
أمن وقضاء
15:27
قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
0
أمن وقضاء
15:21
بعد التفجيرات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر... هذا ما قاله العميد المتقاعد خليل الجميل للـLBCI
أمن وقضاء
15:21
بعد التفجيرات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر... هذا ما قاله العميد المتقاعد خليل الجميل للـLBCI
0
آخر الأخبار
15:19
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على وادي زبقين
آخر الأخبار
15:19
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على وادي زبقين
0
آخر الأخبار
15:17
غارات إسرائيلية تستهدف الدبشة والنبطية الفرقا
آخر الأخبار
15:17
غارات إسرائيلية تستهدف الدبشة والنبطية الفرقا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:19
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على وادي زبقين
آخر الأخبار
15:19
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على وادي زبقين
0
آخر الأخبار
15:17
غارات إسرائيلية تستهدف الدبشة والنبطية الفرقا
آخر الأخبار
15:17
غارات إسرائيلية تستهدف الدبشة والنبطية الفرقا
0
آخر الأخبار
14:03
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيفجر الليلة الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
آخر الأخبار
14:03
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيفجر الليلة الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
0
آخر الأخبار
13:39
الخارجية الإماراتية: نؤكد حرصنا على علاقاتنا مع جميع الدول بما يخدم مصالح الشعوب
آخر الأخبار
13:39
الخارجية الإماراتية: نؤكد حرصنا على علاقاتنا مع جميع الدول بما يخدم مصالح الشعوب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:06
المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات: المرفأ يقف منذ 139 عاما شاهدا على تحولات المنطقة وعلى تبدّل طرق التجارة وعلى أزمات وحروب لم تستطع أن تنهي دوره
آخر الأخبار
11:06
المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات: المرفأ يقف منذ 139 عاما شاهدا على تحولات المنطقة وعلى تبدّل طرق التجارة وعلى أزمات وحروب لم تستطع أن تنهي دوره
0
أخبار دولية
2026-02-11
واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان
أخبار دولية
2026-02-11
واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان
0
أخبار لبنان
2026-06-24
وزير العدل استقبل السفير السعودي وأكد أهمية التعاون الثنائي
أخبار لبنان
2026-06-24
وزير العدل استقبل السفير السعودي وأكد أهمية التعاون الثنائي
0
آخر الأخبار
2026-03-25
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على حي داود وحي الأشعمية في بلدة الدوير
آخر الأخبار
2026-03-25
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على حي داود وحي الأشعمية في بلدة الدوير
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
0
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد
0
أمن وقضاء
13:30
تسيير دوريات أمنية في النبطية... وارتياح شعبي للخطوة
أمن وقضاء
13:30
تسيير دوريات أمنية في النبطية... وارتياح شعبي للخطوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الانتخابات الإسرائيلية تقترب... وارتفاع حال التوتر على كل الجبهات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الانتخابات الإسرائيلية تقترب... وارتفاع حال التوتر على كل الجبهات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
2
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
3
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
5
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
6
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
7
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
8
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More