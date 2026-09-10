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رئيس الحكومة خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: نريد لهذا المشروع أن يوفّر فرص عمل جديدة وأن يفتح مجالًا واسعًا أمام الشباب اللبناني في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وإدارة سلاسل الإمداد

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2026-09-10 | 11:31
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رئيس الحكومة خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: نريد لهذا المشروع أن يوفّر فرص عمل جديدة وأن يفتح مجالًا واسعًا أمام الشباب اللبناني في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وإدارة سلاسل الإمداد
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رئيس الحكومة خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: نريد لهذا المشروع أن يوفّر فرص عمل جديدة وأن يفتح مجالًا واسعًا أمام الشباب اللبناني في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وإدارة سلاسل الإمداد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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