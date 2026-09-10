رئيس الحكومة خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: نريد لهذا المشروع أن يوفّر فرص عمل جديدة وأن يفتح مجالًا واسعًا أمام الشباب اللبناني في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وإدارة سلاسل الإمداد

رئيس الحكومة: رؤيتنا لمرفأ بيروت هي ذاتها رؤيتنا للبنان الذي نريد "لبنان الدولة الحديثة والفاعلة ولبنان دولة القانون والمؤسسات ولبنان الانفتاح والإنتاج معًا ولبنان الذي يستعيد ثقة أبنائه وثقة العالم"

رئيس الحكومة: رؤيتنا لمرفأ بيروت هي ذاتها رؤيتنا للبنان الذي نريد "لبنان الدولة الحديثة والفاعلة ولبنان دولة القانون والمؤسسات ولبنان الانفتاح والإنتاج معًا ولبنان الذي يستعيد ثقة أبنائه وثقة العالم"

رئيس الحكومة: عملية تطوير مرفأ بيروت لا تنفصل عن مشروع إعادة بناء الدولة فالمرفق العام لا ينجح إذا بقي أسير الغموض في الإدارة أو الاستثناءات في التطبيق أو التدخلات في التشغيل