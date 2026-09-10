رئيس الحكومة: رؤيتنا لمرفأ بيروت هي ذاتها رؤيتنا للبنان الذي نريد "لبنان الدولة الحديثة والفاعلة ولبنان دولة القانون والمؤسسات ولبنان الانفتاح والإنتاج معًا ولبنان الذي يستعيد ثقة أبنائه وثقة العالم"

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وزير الأشغال خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: نحن نبني منظومة نقل متكاملة ونريد أن نحوّل موقع لبنان على البحر الأبيض المتوسط الى قيمة إقتصادية فعلية ومشروع اليوم يترجم جزءا من هذه الرؤية على الأرض