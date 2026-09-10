وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني: ما نعمل على توسعته فعلًيا هو دور لبنان في عملية النقل والتجارة في المنطقة والعالم

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني: نضع حجرًا جديدًا في مشروع أكبر وهو تعزيز دور مرفأ بيروت في شرق المتوسط ولا يمكن أن ننظر إلى المرفأ بمعزل عن المرافىء الأخرى ولا إلى المرافىء بمعزل عن المطار

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