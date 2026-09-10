قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف دوحة كفررمان

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رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة: حجر الأساس الذي نضعه اليوم أكثر بكثير من مجرد حجر لتوسعة المحطة فإنه رمز لمحطة تمضي قدمًا وليستعيد لبنان طموحه