وزير الأشغال خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: نحن نبني منظومة نقل متكاملة ونريد أن نحوّل موقع لبنان على البحر الأبيض المتوسط الى قيمة إقتصادية فعلية ومشروع اليوم يترجم جزءا من هذه الرؤية على الأرض

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وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني: نضع حجرًا جديدًا في مشروع أكبر وهو تعزيز دور مرفأ بيروت في شرق المتوسط ولا يمكن أن ننظر إلى المرفأ بمعزل عن المرافىء الأخرى ولا إلى المرافىء بمعزل عن المطار