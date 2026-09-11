رويترز عن مصدر باكستاني: محادثات وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى المفاوضات وعلى هجمات الحوثيين على السعودية

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