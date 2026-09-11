الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على المنصوري بالتزامن مع عملية تفجير ضخمة

بزشكيان: لا أؤيد استمرار الحرب وعلينا الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا نضطر للتفاوض مع العدو في ظروف أخرى

بزشكيان: لا أؤيد استمرار الحرب وعلينا الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا نضطر للتفاوض مع العدو في ظروف أخرى

رويترز عن مصدر باكستاني: محادثات وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى المفاوضات وعلى هجمات الحوثيين على السعودية