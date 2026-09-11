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نزوح 46 ألف شخص على الأقل جراء المعارك في جنوب غرب اليمن

آخر الأخبار
2026-09-11 | 05:54
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نزوح 46 ألف شخص على الأقل جراء المعارك في جنوب غرب اليمن
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نزوح 46 ألف شخص على الأقل جراء المعارك في جنوب غرب اليمن

 
 
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