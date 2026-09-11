الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بزشكيان: لا أؤيد استمرار الحرب وعلينا الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا نضطر للتفاوض مع العدو في ظروف أخرى
آخر الأخبار
2026-09-11 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بزشكيان: لا أؤيد استمرار الحرب وعلينا الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا نضطر للتفاوض مع العدو في ظروف أخرى
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
استمرار
الحرب
وعلينا
الصمود
الظروف
المقبلة
للتفاوض
العدو
التالي
نزوح 46 ألف شخص على الأقل جراء المعارك في جنوب غرب اليمن
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على المنصوري بالتزامن مع عملية تفجير ضخمة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
جابر يبحث مع صندوق النقد التحضيرات لزيارة الأسبوع المقبل ومسار الإصلاح المالي والضريبي
أخبار لبنان
07:12
جابر يبحث مع صندوق النقد التحضيرات لزيارة الأسبوع المقبل ومسار الإصلاح المالي والضريبي
0
أمن وقضاء
06:57
كاتس: مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله
أمن وقضاء
06:57
كاتس: مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله
0
أخبار لبنان
06:52
عون يبحث مع حاكم مصرف لبنان إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي
أخبار لبنان
06:52
عون يبحث مع حاكم مصرف لبنان إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي
0
آخر الأخبار
06:51
"أكسيوس" عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدّم الحوثيين في المعارك
آخر الأخبار
06:51
"أكسيوس" عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدّم الحوثيين في المعارك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:51
"أكسيوس" عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدّم الحوثيين في المعارك
آخر الأخبار
06:51
"أكسيوس" عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدّم الحوثيين في المعارك
0
آخر الأخبار
06:15
الوكالة الوطنية للإعلام: تحرك إسرائيلي وقصف مدفعي وتمشيط بالرشاشات على أطراف ميس الجبل
آخر الأخبار
06:15
الوكالة الوطنية للإعلام: تحرك إسرائيلي وقصف مدفعي وتمشيط بالرشاشات على أطراف ميس الجبل
0
آخر الأخبار
05:54
نزوح 46 ألف شخص على الأقل جراء المعارك في جنوب غرب اليمن
آخر الأخبار
05:54
نزوح 46 ألف شخص على الأقل جراء المعارك في جنوب غرب اليمن
0
آخر الأخبار
03:02
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على المنصوري بالتزامن مع عملية تفجير ضخمة
آخر الأخبار
03:02
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على المنصوري بالتزامن مع عملية تفجير ضخمة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-19
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز أم كيو 9 في أجواء مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد
آخر الأخبار
2026-07-19
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز أم كيو 9 في أجواء مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد
0
أخبار لبنان
07:12
جابر يبحث مع صندوق النقد التحضيرات لزيارة الأسبوع المقبل ومسار الإصلاح المالي والضريبي
أخبار لبنان
07:12
جابر يبحث مع صندوق النقد التحضيرات لزيارة الأسبوع المقبل ومسار الإصلاح المالي والضريبي
0
آخر الأخبار
2026-09-03
سلسلة غارات على المنصوري
آخر الأخبار
2026-09-03
سلسلة غارات على المنصوري
0
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
موضة وجمال
08:30
من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:12
4.2 درجات... هزّة رافقت تفجير تلة علي الطاهر
تقارير نشرة الاخبار
03:12
4.2 درجات... هزّة رافقت تفجير تلة علي الطاهر
0
أمن وقضاء
16:27
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي بعد التفجيرات في علي الطاهر
أمن وقضاء
16:27
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي بعد التفجيرات في علي الطاهر
0
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
أمن وقضاء
15:05
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
0
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:55
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
14:49
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:25
من تحت الأرض... إسرائيل تنشر مشاهد من الشقيف وعلي الطاهر
أخبار لبنان
03:25
من تحت الأرض... إسرائيل تنشر مشاهد من الشقيف وعلي الطاهر
2
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:08
إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
4
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
13:35
"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
5
أخبار لبنان
16:33
المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر
أخبار لبنان
16:33
المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر
6
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
أمن وقضاء
11:45
تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48
7
أمن وقضاء
15:27
قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
أمن وقضاء
15:27
قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
8
خبر عاجل
14:30
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين
خبر عاجل
14:30
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More