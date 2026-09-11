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وزارة الطاقة السعودية: إيقاف خط الأنابيب شرق-غرب احترازيا بعد استهدافه في منطقتي الرياض والمدينة أمس الخميس

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2026-09-11 | 14:32
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وزارة الطاقة السعودية: إيقاف خط الأنابيب شرق-غرب احترازيا بعد استهدافه في منطقتي الرياض والمدينة أمس الخميس
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وزارة الطاقة السعودية: إيقاف خط الأنابيب شرق-غرب احترازيا بعد استهدافه في منطقتي الرياض والمدينة أمس الخميس

 
 
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