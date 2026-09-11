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الوكالة الوطنية: غارتان متتاليتان على النبطية الفوقا ودوحة كفررمان
آخر الأخبار
2026-09-11 | 15:28
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الوكالة الوطنية: غارتان متتاليتان على النبطية الفوقا ودوحة كفررمان
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