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القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار

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2026-09-12 | 16:31
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القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار
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القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار

 
 
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