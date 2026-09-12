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القائد العام للقوات المسلحة العراقية: نتعهد بالعمل لاستقلال قرار العراق وتعزيز سلطة الدولة ومكافحة الفساد
آخر الأخبار
2026-09-12 | 16:32
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القائد العام للقوات المسلحة العراقية: نتعهد بالعمل لاستقلال قرار العراق وتعزيز سلطة الدولة ومكافحة الفساد
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