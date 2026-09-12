القائد العام للقوات المسلحة العراقية: نتعهد بالعمل لاستقلال قرار العراق وتعزيز سلطة الدولة ومكافحة الفساد

تفجير ضخم في الخيام تسبب بتحطم الزجاج في عدد من البلدات المواجهة

تفجير ضخم في الخيام تسبب بتحطم الزجاج في عدد من البلدات المواجهة

القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار