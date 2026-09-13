رويترز: وزير الخارجية العُماني يقول إنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده غدا في صلالة حرصا على الاجماع

وزير الخارجية العُماني: لا نزال ملتزمين بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في منطقتنا

وزير الخارجية العُماني: لا نزال ملتزمين بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في منطقتنا

وزير الدفاع الاسرائيلي: مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان وكل من يقترب منها سيتم القضاء عليه