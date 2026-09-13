وزير الخارجية العُماني: لا نزال ملتزمين بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في منطقتنا

وكالة أنباء فارس: تأجيل الاجتماع بين دول خليجية وإيران هو قرار مشترك بين طهران ومسقط

وكالة أنباء فارس: تأجيل الاجتماع بين دول خليجية وإيران هو قرار مشترك بين طهران ومسقط

رويترز: وزير الخارجية العُماني يقول إنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده غدا في صلالة حرصا على الاجماع