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وزير الخارجية العُماني: لا نزال ملتزمين بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في منطقتنا

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2026-09-13 | 15:15
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وزير الخارجية العُماني: لا نزال ملتزمين بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في منطقتنا
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وزير الخارجية العُماني: لا نزال ملتزمين بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في منطقتنا

 
 
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