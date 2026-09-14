رويترز: العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تواصل مكاسبها لتسجل أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 104.95 د/ب وهو أعلى مستوى منذ منتصف أيار

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