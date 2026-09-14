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رئيسة المفوضية الأوروبية تندد بـ"الهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران" على دول الخليج

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2026-09-14 | 09:25
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رئيسة المفوضية الأوروبية تندد بـ&quot;الهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران&quot; على دول الخليج
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رئيسة المفوضية الأوروبية تندد بـ"الهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء إيران" على دول الخليج

 
 
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