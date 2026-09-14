ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق بشدة في أقرب وقت وسنحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط أم لا، وهو خيار منفتحون عليه

التحكم المروري: انتهاء الأشغال على جسر المديرج باتجاه البقاع على أن تستكمل غداً بنفس المحلة من دون قطع أو تحويل للسير اعتبارا من الساعة ٧.٠٠ صباحا حتى ١٧.٣٠ عصرا

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