نتنياهو: سنكمل تدمير البنية التحتية بالمنطقة الأمنية في لبنان وسنواصل إزالة كل تهديد عن إسرائيل

إعلان مشترك: توتال إنرجيز والعراق يتفقان على بدء مناقشات بشأن مشاريع للطاقة في العراق ضمن استثمارات واسعة النطاق

إعلان مشترك: توتال إنرجيز والعراق يتفقان على بدء مناقشات بشأن مشاريع للطاقة في العراق ضمن استثمارات واسعة النطاق

ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق بشدة في أقرب وقت وسنحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط أم لا، وهو خيار منفتحون عليه