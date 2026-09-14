نائب الرئيس الإيراني: لا توجد سلعة لا نستطيع استيرادها وفعلنا ممرات بديلة للمياه الخليجية لتأمين الاحتياجات

التالي

ترامب: الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط ومناطق أخرى والإنتاج يتركز على صواريخ باتريوت وثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى ولدينا بالفعل مخزونات كبيرة منها