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o
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ترامب: النفط يتدفق عبر مضيق هرمز ودول العالم لم تقدم لنا مساعدة وعليها أن تعوضنا وستفعل ذلك عند انتهاء الصراع
آخر الأخبار
2026-09-14 | 12:56
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ترامب: النفط يتدفق عبر مضيق هرمز ودول العالم لم تقدم لنا مساعدة وعليها أن تعوضنا وستفعل ذلك عند انتهاء الصراع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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ترامب: سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران وهذا لن يستغرق وقتا طويلا
ترامب: الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط ومناطق أخرى والإنتاج يتركز على صواريخ باتريوت وثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى ولدينا بالفعل مخزونات كبيرة منها
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