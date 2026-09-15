رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: الحكومة وعدت بالحياد فاصبحت حكومة المحاور ووعدت بحماية السلم الاهلي ففتحت باب الفتنة ووعدت بحصرية السلاح فكلفت الاحتلال به

باسيل: نحن مع التفاوض مع اسرائيل ولكن التفاوض ليس غطاء لاستمرار الحرب بل لوقفها ونحن مع اتفاق الهدنة ومع اتفاق سلام ولكن ليس استسلاما

باسيل: نحن مع التفاوض مع اسرائيل ولكن التفاوض ليس غطاء لاستمرار الحرب بل لوقفها ونحن مع اتفاق الهدنة ومع اتفاق سلام ولكن ليس استسلاما

النائب هادي ابو الحسن: لا نريد بعد اليوم وصاية من أحد ونرفض أي دعوة لاعادة النظر بطبيعة النظام اللبناني