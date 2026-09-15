رويترز: عمان تعلن إجلاء 23 فردا من طاقم ناقلة النفط وبقاء اثنين آخرين مفقودين

النائب جميل السيد: اتقاق الاطار له ترتيبات تنفيذية يترتب عنها نتائج ولم يطرح على المجلس النيابي وهو بالتالي مخالف للدستور

النائب جميل السيد: اتقاق الاطار له ترتيبات تنفيذية يترتب عنها نتائج ولم يطرح على المجلس النيابي وهو بالتالي مخالف للدستور

رويترز: مسقط تعلن سحب ناقلة نفط إلى ميناء عماني بعد اندلاع حريق في غرفة المحركات إثر هجوم قبالة السلطنة