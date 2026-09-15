النائب الياس جرادة: الجنوبي تعرّض لأشكال الإبادة كافة والمواطن النازح لم يحظَ بأي احتضان حتى على المستوى المعنوي وعليكم أن تخجلوا مما حصل في ظل نظام اقتصادي حرّ كما كنتم تقولون

النائب الياس جرادة: برّرتم للعدو ضرب الشعب اللبناني باتفاقيات عار ومن لا يريد تحمّل مسؤولية المواجهة لا يجب أن يكون في الحكم

النائب الياس جرادة: برّرتم للعدو ضرب الشعب اللبناني باتفاقيات عار ومن لا يريد تحمّل مسؤولية المواجهة لا يجب أن يكون في الحكم

النائب الياس جرادة: على الصعيد الداخلي كنّا نتوقّع في ما يتعلّق بالإصلاح الاقتصادي والمصارف والتدقيق في سرقة أموال المودعين أن تكون هناك خطة لكن الحكومة تحوّلت إلى الاستدانة من الخارج وكأن سرقة أموال الداخل لا تكفي