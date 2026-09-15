النائب الياس جرادة: برّرتم للعدو ضرب الشعب اللبناني باتفاقيات عار ومن لا يريد تحمّل مسؤولية المواجهة لا يجب أن يكون في الحكم

النائب الياس جرادة للحكومة: تنحّوا وألقوا صلاة الاستغفار لأن الشعب لن يكون غفورًا حكيمًا

النائب الياس جرادة للحكومة: تنحّوا وألقوا صلاة الاستغفار لأن الشعب لن يكون غفورًا حكيمًا

النائب الياس جرادة: الجنوبي تعرّض لأشكال الإبادة كافة والمواطن النازح لم يحظَ بأي احتضان حتى على المستوى المعنوي وعليكم أن تخجلوا مما حصل في ظل نظام اقتصادي حرّ كما كنتم تقولون