النائب إبراهيم الموسوي: في لجنة الإعلام والاتصالات لا مشكلة في الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ولكن عندما نوجّه أسئلة إلى الدولة ولا نحظى بإجابات كيف نصلح؟

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