النائب إبراهيم الموسوي: تسألون "شو عملت المقاومة؟" ونحن نسأل "شو عملت الدولة لتسليح الجيش والدفاع عن الأرض؟"

النائب نجاة عون: يجب حماية الجنوبيين الصامدين والمشكال التي ورثتها الحكومة كبيرة جدا ولكن لا يعني ذلك عدم المساءلة

النائب نجاة عون: يجب حماية الجنوبيين الصامدين والمشكال التي ورثتها الحكومة كبيرة جدا ولكن لا يعني ذلك عدم المساءلة

النائب إبراهيم الموسوي: في لجنة الإعلام والاتصالات لا مشكلة في الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ولكن عندما نوجّه أسئلة إلى الدولة ولا نحظى بإجابات كيف نصلح؟