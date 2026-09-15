النائب سامي الجميّل للرئيس سلام: إذا لم تتحمّل هذه المسؤولية فما من أحد سيتحمّلها ولا تفكّر أن هذه الحكومة سيأتي لها بديل بل سنذهب إلى التفكك

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