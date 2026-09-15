مصادر بقطاع الشحن لرويترز: تعليق تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي بعد هجوم سابق على خط الأنابيب شرق-غرب

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رويترز: صعود العقود الآجلة لخامي برنت والأميركي بأكثر من 3 دولارات بعد أن أفادت مصادر في قطاع الشحن لرويترز بتعليق عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر