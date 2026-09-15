الخارجية الأميركية: روبيو دان في اتصال مع نظيره العماني الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية ودول بالمنطقة

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رويترز: العقود الآجلة للنفط توسع مكاسبها والخام الأميركي يرتفع 5 دولارات للبرميل بعد أن ألغت السعودية بعض شحنات النفط وتعليقها التحميل في ميناء ينبع عقب تعرض خط أنابيب لهجوم