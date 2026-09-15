غارة ثانية على المنصوري

الخارجية الأميركية: روبيو دان في اتصال مع نظيره العماني الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية ودول بالمنطقة

الخارجية الأميركية: روبيو دان في اتصال مع نظيره العماني الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية ودول بالمنطقة

وزير الدفاع الفنلندي Antti Häkkänen: فنلندا تقف إلى جانب لبنان وتتطلع إلى تعزيز العلاقات معه وهي تنظر بإيجابية إلى تحقيق ما يريده في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"