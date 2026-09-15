رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز: الإنتاج في حقل الشرارة النفطي مستمر بصورة طبيعية

الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة جازان للتحذير من خطر

الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة جازان للتحذير من خطر

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز: إنتاج ليبيا من النفط لا يزال عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا ولم يتأثر الإنتاج بشكل كبير بإغلاق حقول وعمليات التصدير مستمرة بصورة طبيعية