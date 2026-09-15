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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي على وادي زبقين وأطراف برعشيت
آخر الأخبار
2026-09-15 | 14:37
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي على وادي زبقين وأطراف برعشيت
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