بدء جلسة مناقشة الحكومة في يومها الثاني والأخير

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النائب سجيع عطية: الحكومة أتت على آمال كبيرة من الناس وقد قامت بجهد وجزء منها فعلًا أنتج وعليهم أن يكملوا ونهنئهم لكن جزءًا آخر "نايم" وغيابهم عن هذه الجلسة قلة احترام لمعاناة الناس