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النائب سجيع عطية: الحكومة أتت على آمال كبيرة من الناس وقد قامت بجهد وجزء منها فعلًا أنتج وعليهم أن يكملوا ونهنئهم لكن جزءًا آخر "نايم" وغيابهم عن هذه الجلسة قلة احترام لمعاناة الناس
آخر الأخبار
2026-09-16 | 04:15
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النائب سجيع عطية: الحكومة أتت على آمال كبيرة من الناس وقد قامت بجهد وجزء منها فعلًا أنتج وعليهم أن يكملوا ونهنئهم لكن جزءًا آخر "نايم" وغيابهم عن هذه الجلسة قلة احترام لمعاناة الناس
*
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النائب سجيع عطية: هذه الحكومة يقولون إنها باقية و"مدعومة" ولأن لديها النية يجب أن تكون إنجازاتها أفضل مما هي عليه
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