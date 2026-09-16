النائب عماد الحوت: نريد دولة قادرة تكون فيها السيادة واحدة والسلطة واحدة ومرجعية القرار الوطني واحدة وتكون مسؤولية حماية لبنان منوطة بالدولة ومؤسساتها الشرعية وأي مسار تفاوضي يجب أن يقاس بنتائجه

النائب إبراهيم منيمنة: هناك فئة تتحمل حمل الدولة و”عم تطلع العملية من راسها" وهذه الفئة هي الطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود... الناس تعبت وهي غاضبة ولديها كل الحق

النائب إبراهيم منيمنة: هناك فئة تتحمل حمل الدولة و”عم تطلع العملية من راسها" وهذه الفئة هي الطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود... الناس تعبت وهي غاضبة ولديها كل الحق

النائبة بولا يعقوبيان: لبنان بلد فريد من نوعه في معالجة موضوع الكهرباء ونحن سُرقنا على مدى ثلاث سنوات حين استُورد النفط الروسي بأرخص الأسعار وتم بيعه بسعر مرتفع من خلال مصدر واحد وإذا عمل القضاء جديًا فيمكن أن يسترجع مليار دولار ما يسمح بإنشاء معمل كهرب