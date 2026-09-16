النائبة بولا يعقوبيان: لبنان بلد فريد من نوعه في معالجة موضوع الكهرباء ونحن سُرقنا على مدى ثلاث سنوات حين استُورد النفط الروسي بأرخص الأسعار وتم بيعه بسعر مرتفع من خلال مصدر واحد وإذا عمل القضاء جديًا فيمكن أن يسترجع مليار دولار ما يسمح بإنشاء معمل كهرب

النائب عماد الحوت: نريد دولة قادرة تكون فيها السيادة واحدة والسلطة واحدة ومرجعية القرار الوطني واحدة وتكون مسؤولية حماية لبنان منوطة بالدولة ومؤسساتها الشرعية وأي مسار تفاوضي يجب أن يقاس بنتائجه

النائب عماد الحوت: نريد دولة قادرة تكون فيها السيادة واحدة والسلطة واحدة ومرجعية القرار الوطني واحدة وتكون مسؤولية حماية لبنان منوطة بالدولة ومؤسساتها الشرعية وأي مسار تفاوضي يجب أن يقاس بنتائجه

النائب سجيع عطية: هذه الحكومة يقولون إنها باقية و"مدعومة" ولأن لديها النية يجب أن تكون إنجازاتها أفضل مما هي عليه