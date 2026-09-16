البستاني: قد نختلف على السياسة لكنّنا نتّفق على الدولة وتقييم الحكومة يكون من خلال انجازاتها فالمواطن لا يقيس نجاح الحكومة بعدد جلساتها و بياناتها إنّما يسأل عن تحسّن الخدمات والكهرباء وراتبه

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