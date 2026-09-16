النائب ألان عون: مسار التفاوض لم يحقق المطلوب والحرب لم توقف العدوان و "لا الدولة ماشي حالها ولا حزب الله ماشي حالو" ويجب وضع استراتيجية مشتركة للخروج من أتون الحرب

النائب آلان عون: بات من الضروري على لبنان أن يحدد خسارته كي لا يخسر المزيد والمساهم الاكبر في تحديد ذلك هو حزب الله

النائب آلان عون: بات من الضروري على لبنان أن يحدد خسارته كي لا يخسر المزيد والمساهم الاكبر في تحديد ذلك هو حزب الله

البستاني: قد نختلف على السياسة لكنّنا نتّفق على الدولة وتقييم الحكومة يكون من خلال انجازاتها فالمواطن لا يقيس نجاح الحكومة بعدد جلساتها و بياناتها إنّما يسأل عن تحسّن الخدمات والكهرباء وراتبه